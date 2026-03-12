Fars: хакеры нарушили работу железнодорожной сети Израиля

Иранские хакеры взломали и вывели из строя систему железных дорог Израиля, утверждает иранское агентство Fars. Израильская сторона атаку не комментировала.

По данным агентства, иранская сторона совершила кибератаку на ж/д систему Израиля. В Fars уточнили, что все станции железной дороги небезопасны до дальнейшего уведомления. В Израиле эту информацию не подтверждали.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран начал наносить ответные удары по объектам противников. 12 марта иранские хакеры взломали американскую медфирму Stryker в ответ на удар США и Израиля по школе для девочек в Минабе, где погибли более 200 человек.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».