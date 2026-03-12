Иранские хакеры взломали медфирму в США в ответ на удар по школе для девочек

Производитель медоборудования Stryker из США столкнулся с перебоями в работе глобальной сети после кибератаки, о которой заявила связанная с Ираном хакерская группа Handala. Об этом пишет South China Morning Post. Акции компании упали на 3,4%.

Как сообщается, базирующаяся в Мичигане компания Stryker, насчитывающая 56 тыс. сотрудников и ведущая деятельность в 61 стране, столкнулась с глобальным сбоем в своих системах. Сотрудники и подрядчики утверждают, что на страницах входа в систему появился логотип хакерской группы. Представитель компании сообщил, что «инцидент локализован» и «нет никаких признаков наличия программ-вымогателей или вредоносного ПО». Он не стал выдвигать предположения о том, кто может стоять за атакой.

Хакерская группа Handala, связанная с Ираном и заявившая о многочисленных атаках на объекты в Израиле и по всему миру, заявила в среду на своем Telegram-канале, что атака была предпринята в ответ на нападение на школу в Минабе. Школа для девочек на юге Ирана подверглась двойному ракетному удару в первый день американо-израильской агрессии. По последним иранским данным, погибло более 200 учащихся и преподавателей.

Эрнест Филипповский