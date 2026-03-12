После гибели четырех человек на ж/д в Москве возбуждено уголовное дело

После гибели четырех человек на станции «Маленковская» Ярославского направления в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, вечером 11 марта на 4-м км перегона станций Москва-3 — Маленковская электропоезд насмерть сбил четверых. Причиной гибели стал переход в неположенном месте. Следователи проводят осмотр места ЧП. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.