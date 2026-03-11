Погибшие на железной дороге в Москве мужчины переходили пути не по правилам

В районе станции «Маленковская» Ярославского направления поезд насмерть сбил четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). По предварительной информации, погибшие находились на железной дороге в нарушение правил.

ЧП случилось в 19:20 мск. Мужчин сбил пригородный поезд № 7229 Болшево — Ярославский вокзал. Из-за происшествия в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. Сейчас поезда на Ярославском направлении следуют по расписанию.

Транспортная прокуратура контролирует ход проверки по факту произошедшего. По данным агентства «Москва» всем погибшим мужчинам около 40 лет. Очевидцы рассказали Telegram-каналу «112», что на этом участке пути поезда проезжают на большой скорости не останавливаются. По их словам, через пути часто бегали безбилетники, пока на станции не установили забор