Иранские СМИ заявили об ударах КСИР по промзонам в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по промышленным районам в ОАЭ и инфраструктуре США на базе в Кувейте, передают «РИА Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

По данным региональных агентств, атаке КСИР подверглись нефтяной район Фуджейры и промышленная зона Шарджи в ОАЭ. Также КСИР нанес удары по инфраструктуре США на базе в Кувейте.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран начал атаки по американским базам в странах Персидского залива, в том числе и по ОАЭ. Страны Ближнего Востока заявили, что готовы ответить на удары Ирана.

