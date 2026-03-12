Китай предостерег США от предоставления ИИ права «определять жизнь и смерть»

Военнослужащие КНР предостерегли США от неограниченного применения искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Поводом послужил спор между Пентагоном и разработчиком ИИ Anthropic, сообщает South China Morning Post.

Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил на брифинге в Пекине о недопустимости «использования ИИ в качестве инструмента для нарушения суверенитета других стран», а также «разрешения ИИ чрезмерно влиять на военные решения и наделение алгоритмов полномочиями определять жизнь и смерть».

«Китай считает, что в военном применении ИИ необходимо поддерживать главенство человека и что все соответствующие системы вооружений должны оставаться под контролем человека»,— цитирует господина Биня издание. Иначе, отметил офицер, нейросеть может «подорвать этические ограничения и подотчетность в войнах» и привести к «опасному технологическому прорыву».

10 марта Anthropic подала в суд иск на Пентагон, его главу Пита Хегсета, несколько федеральных ведомств, а также чиновников администрации президента Дональда Трампа. Разработчик ИИ обвинил власти в попытке разрушить его бизнес из-за отказа подчиняться требованиям министерства. Конфликт между Anthropic и Пентагоном начался из-за разных этических подходов в использовании ИИ-инструмента Claude. Anthropic потребовала исключить использование Claude для управления автономным оружием или для массовой слежки за американцами. Администрация Дональда Трампа заявила, что компания представляет угрозу безопасности, так как пытается ограничивать возможности Пентагона.

Эрнест Филипповский