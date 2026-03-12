В северном направлении М-4 «Дон» временно перекрыто движение

Из-за ремонта на федеральной автодороге М-4 «Дон» на сутки 12 марта временно ограничено движение в северном направлении и в части южного. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В направлении на север перекрыты левые и правые полосы на участках со 1005 по 1009 км, с 972 по 940 км, на 964 км и 936 км дорожным работами заняты правые полосы, на 947 км — левая.

В направлении на юг движение перекрыто на 950 км.

В Госавтоинспекции попросили водителей снижать скорость в местах проведения дорожных работ, соблюдать дистанцию и требования временных знаков.

Наталья Белоштейн