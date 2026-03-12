«Ведомости»: Виктор Бут пойдет в Госдуму от ЛДПР

Депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут может войти в федеральную часть списка партии на выборах в Госдуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, господин Бут возьмет мандат и станет депутатом Госдумы. В ЛДПР эту информацию пока никак не комментировали.

В 2012 году Виктора Бута приговорили в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Россиянин вину не признал. В декабре 2022 года господина Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. После возвращения в РФ Виктор Бут вступил в ЛДПР, а также стал депутатом Законодательного собрания Ульяновской области. В заксобрании он входит в комитет по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству, а также в комитет по аграрной и продовольственной политике. 59-летний господин Бут включен в высший совет ЛДПР (руководящий орган партии).