Суд Амстердама обязал выселить сквоттеров из торгпредства России в Нидерландах

В пустующем здании торгового представительства России в Нидерландах долгое время проживали сквоттеры. Окружной суд Амстердама признал их нахождение на территории торгпредства незаконным и обязал выселить правонарушителей. Об этом сообщило посольство России в королевстве.

«С 2023 года существуют разногласия с нидерландской стороной относительно статуса зданий торгового представительства России в Амстердаме»,— сказали «РИА Новости» в дипмиссии.

Сквоттинг — это самовольное заселение покинутого или незанятого здания людьми, которые не являются его собственникам или арендаторами и не имеют разрешения на его использование.

В 2023 году власти Нидерландов решили закрыть торгпредство РФ в Амстердаме и ограничить число российских дипломатов в Гааге. МИД королевства утверждал, что Москва направляет в страну агентов разведки под прикрытием дипломатии. В том же году на территории российского торгпредства поселились сквоттеры, сообщал телеканал NOS. Они утверждали, что смогли без труда проникнуть в здание, так как дверь была не заперта.