Один из 14 рейсов после ухода на запасной аэродром вернулся в Сочи

Один из рейсов, ранее направленных на запасной аэродром из-за временных ограничений, вернулся в аэропорт Сочи. В настоящее время авиагавань курорта работает без ограничений и обслуживает рейсы по фактическому расписанию, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным аэропорта, специалисты принимают самолеты на прилет по мере их прибытия, а отправку рейсов организуют в зависимости от очередности, готовности экипажей и воздушных судов. В администрации аэропорта отмечают, что ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов повлияли на расписание авиакомпаний, поэтому в ближайшие дни возможны изменения в графике полетов.

По состоянию на 08:30 по московскому времени суточный план работы аэропорта составляет 193 рейса. К этому времени специалисты аэропорта обслужили пять рейсов на прилет и пять рейсов на вылет. Через терминал аэровокзального комплекса прошли 870 пассажиров.

При этом часть воздушных судов ранее направили на запасные аэродромы. Один из таких рейсов уже вернулся в аэропорт Сочи и был принят службами авиагавани. В настоящее время на запасных аэродромах остаются еще 13 самолетов.

Сотрудники аэропорта продолжают совместную работу с авиакомпаниями, чтобы стабилизировать расписание полетов и восстановить регулярный график. Специалисты координируют действия перевозчиков и обеспечивают обслуживание пассажиров в терминале.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпаний перед выездом в аэропорт. Актуальная информация о вылетах и прилетах доступна на электронных табло в терминале, через аудиообъявления, а также на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи. Кроме того, обновления по рейсам можно получить через специальный телеграм-бот аэропорта.

Представители авиагавани отмечают, что авиакомпании также информируют пассажиров обо всех изменениях по контактам, указанным при бронировании билетов. Специалисты аэропорта продолжают работу по постепенной стабилизации расписания и благодарят пассажиров за понимание.

Мария Удовик