Часть Волгодонска из-за ремонта временно останется без воды

На время замены запорной арматуры на пересечении пр-та Мира и ул. Гагарина в Волгодонске, 12 марта с 10:00 до 17:00, будет временно остановлено водоснабжение. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без воды останутся кварталы В-15, В-16, В-17, В-У, Октябрьское шоссе, 32, улицы Индустриальная, 8 «А», 10, Гагарина, 56, 81, 91, Кошевого, 35, 54, 58, переулки Магистральный, Энергетиков, Рыбачий, Спокойный и Богатырский.

Наталья Белоштейн