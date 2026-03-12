Дмитриев: США начинают понимать неэффективность санкций против России

США и другие страны начинают понимать, что санкции против России носят разрушительный и неэффективный характер. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

«Многие страны… начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики»,— написал господин Дмитриев в Telegram-канале.

Накануне Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации президента США во Флориде. По словам господина Дмитриева, стороны обсуждали проекты по восстановлению российско-американских отношений, а также текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках.

Евросоюз представил новый, 20-й пакет санкций против России в начале февраля. В перечень может войти запрет на морские перевозки российской нефти. Также обсуждаются ограничения криптовалютных транзакций с РФ. Введение санкций заблокировала Венгрия.