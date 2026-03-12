Ночью над Кубанью сбили 30 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, наибольшее число беспилотников — 30 — было сбито над территорией Краснодарского края. Еще 14 аппаратов уничтожены над Республикой Крым, десять — над Ростовской областью, восемь — над акваторией Черного моря.

Пять беспилотников были перехвачены над Брянской областью и столько же — над Белгородской областью, три — над Курской областью. По два аппарата уничтожены над Калужской областью и акваторией Азовского моря, еще один — над Воронежской областью.

Вячеслав Рыжков