ДВЖД с начала года сократила перевозки контейнеров на 8,6%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—феврале сократились на 8,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Всего во всех видах сообщения перевезено 208 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Количество груженых контейнеров составило 191,7 тыс. ДФЭ, что на 10,1% меньше показателя первых двух месяцев 2025 года. В этих контейнерах перевезено 2,1 млн т грузов (спад на 12,3%). В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнеры металлических изделий — на 16% (до 25,8 тыс. ДФЭ), химикатов и соды — на 7% (до 33,2 тыс. ДФЭ), лесных грузов — на 11,3% (до 3,7 тыс. ДФЭ). Также меньше перевезено промтоваров народного потребления — на 2,8% (до 29,8 тыс. ДФЭ).

Вместе с тем продовольственных товаров погружено больше на 18,5% (5,8 тыс. ДФЭ), цветной руды и серного сырья — в 2,6 раза (1,5 тыс. ДФЭ), нефти и нефтепродуктов — на 24,1% (1,9 тыс. ДФЭ), строительных грузов — на 11,4% (до 2,4 тыс. ДФЭ), а остальных и сборных грузов — на 18,1% (до 14,8 тыс. ДФЭ).

Также в отчетный период отмечен рост экспортных перевозок — на 20,6%, до почти 5 тыс. груженых и порожних контейнеров в ДФЭ.

По итогам 2025 года объем контейнерных перевозок на ДВЖД сократился на 13,4%, до 1,1 млн ДФЭ во всех видах сообщения.

Эрнест Филипповский