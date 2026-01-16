ДВЖД в 2025 году сократила перевозки контейнеров на 13,4%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в 2025 году сократились на 13,4% к предыдущему году, сообщила пресс-служба перевозчика. Всего во всех видах сообщения перевезено 1,1 млн груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Количество груженых контейнеров составило 1 млн ДФЭ, что на 15,7% меньше показателя 2024 года. В этих контейнерах перевезено 12,4 млн т грузов (спад на 11,1%). В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнерах металлических изделий — на 11,3% (до 132,8 тыс. ДФЭ), цветных металлов — на 13,4% (до 14,9 тыс. ДФЭ), химикатов — на 4,7% (до 192,5 тыс. ДФЭ). Также меньше перевезено сельскохозяйственных машин — на 3,1% (до 3,6 тыс. ДФЭ).

Вместе с тем, цветной руды и серного сырья погружено больше в 1,7 раза (7,2 тыс. ДФЭ), бумаги — на 8,5% (33,2 тыс. ДФЭ), огнеупорных материалов — на 6,3% (2,7 тыс. ДФЭ), металлических конструкций — на 3,5% (1,5 тыс. ДФЭ). Перевозки лесных грузов показали рост на 5,9%, до 27,1 тыс. ДФЭ.

Ранее ДВЖД показала сокращение суммарной погрузки в 2025 году на 4,8% к предыдущему году, до 72,5 млн т. При этом грузооборот за отчетный период вырос на 3,3%, до 246 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский