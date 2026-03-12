Власти Анапы из-за угрозы БПЛА рекомендовали не отправлять детей в школы
В Анапе сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим власти курорта рекомендовали родителям оставить школьников дома. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По ее словам, учебные задания для школьников будут переданы в дистанционном формате через классных руководителей. Аналогичные рекомендации распространяются на студентов высших и средних учебных заведений. Власти также призвали родителей проследить, чтобы дети оставались дома и не выходили на улицу до отмены сигнала опасности.
Детские сады в обычном режиме работать не будут. Для семей, которые не могут оставить детей дома, организованы дежурные группы. Как отметила госпожа Маслова, сотрудники дошкольных учреждений прошли необходимую подготовку и знают порядок действий в случае угрозы.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на информацию, публикуемую в официальных источниках.