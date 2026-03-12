Над Черным морем ночью мог разрушиться метеорит

В ночь на 12 марта в районе черноморского побережья России, предположительно, разрушился небольшой метеорит. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, в нескольких региональных телеграм-каналах появились сообщения о наблюдении яркого болида в небе над населенными пунктами восточного побережья Черного моря. Анализ опубликованных видеозаписей позволяет предположить, что в атмосфере Земли разрушился объект размером в несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра.

При этом ученые не исключают, что наблюдаемое явление могло быть связано и с техногенным объектом, о чем может свидетельствовать характер фрагментации.

Точное место разрушения пока не установлено, поскольку привязать видеозаписи к конкретным координатам не удалось. По предварительной оценке, объект распался непосредственно над акваторией Черного моря.

Сообщения о яркой вспышке в небе поступали, в частности, из Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Вячеслав Рыжков