Песков призвал Telegram к диалогу с властями для предотвращения блокировки

Telegram необходимо выполнять требования российского законодательства и поддерживать гибкий контакт с властями, чтобы избежать блокировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости». По его словам, мессенджер должен найти вариант для решения существующих проблем.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В августе 2025 года в России были заблокированы голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В феврале 2026 года Роскомнадзор дополнительно ограничил загрузку мультимедиа в Telegram. Регулятор предупреждал, что продолжит принимать меры, если мессенджер не разместит серверы в стране и не начнет исполнять российское законодательство.

6 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что считает рекламу в Telegram незаконной. Ответственность за размещение рекламы на этой площадке несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прогноз нативный».

