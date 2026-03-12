Песков призвал Telegram к диалогу с властями для предотвращения блокировки
Telegram необходимо выполнять требования российского законодательства и поддерживать гибкий контакт с властями, чтобы избежать блокировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости». По его словам, мессенджер должен найти вариант для решения существующих проблем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В августе 2025 года в России были заблокированы голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В феврале 2026 года Роскомнадзор дополнительно ограничил загрузку мультимедиа в Telegram. Регулятор предупреждал, что продолжит принимать меры, если мессенджер не разместит серверы в стране и не начнет исполнять российское законодательство.
6 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что считает рекламу в Telegram незаконной. Ответственность за размещение рекламы на этой площадке несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прогноз нативный».