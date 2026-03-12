Песков призвал Telegram к диалогу с властями для предотвращения блокировки

Telegram необходимо выполнять требования российского законодательства и поддерживать гибкий контакт с властями, чтобы избежать блокировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости». По его словам, мессенджер должен найти вариант для решения существующих проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В августе 2025 года в России были заблокированы голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В феврале 2026 года Роскомнадзор дополнительно ограничил загрузку мультимедиа в Telegram. Регулятор предупреждал, что продолжит принимать меры, если мессенджер не разместит серверы в стране и не начнет исполнять российское законодательство.

6 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что считает рекламу в Telegram незаконной. Ответственность за размещение рекламы на этой площадке несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прогноз нативный».