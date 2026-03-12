На подъезде к М-4 «Дон» в аварии пострадал школьник

На дороге, ведущей к трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе, в ДТП пострадал 11-летний школьник. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, 58-летний водитель микроавтобуса на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение со встречным седаном Lexus ES 250.

В результате аварии несовершеннолетний пассажир Lexus получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Наталья Белоштейн