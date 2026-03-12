Турция изучает данные об атаке на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» на Кубани

Турецкие власти изучают информацию о попытке атаки на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» и намерены координировать действия с российской стороной. Об этом сообщил «РИА Новости» осведомленный источник в правительстве Турции.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее «Газпром» заявил о попытке атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, расположенную в Анапском районе примерно в пяти километрах от побережья. Станция является начальной точкой поставок газа по «Турецкому потоку». По данным Минобороны РФ, в районе объекта были сбиты десять беспилотников, сама станция повреждений не получила. В ведомстве утверждают, что за атакой стояли украинские силы, целью которых было прекращение поставок газа европейским потребителям.

«Изучаем ситуацию, будем координироваться с российской стороной»,— заявил источник агентства, комментируя произошедшее.

В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупреждал о возможных попытках диверсий на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, подобные действия могут быть направлены на срыв мирного процесса вокруг Украины.

Через эти трубопроводы российский газ поступает в Турцию по дну Черного моря, при этом вторая нитка «Турецкого потока» используется также для поставок топлива в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Вячеслав Рыжков