В результате атаки БПЛА в Тихорецком районе произошло возгорание на территории нефтебазы

В Тихорецком районе Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы после падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет, площадь пожара составляет около 150 кв. м. В ликвидации возгорания задействованы 83 человека и 26 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает оперштаб Кубани.

Ранее «Газпром» сообщал о попытке атаки на компрессорную станцию «Русская», расположенную в Анапском районе в пяти километрах от побережья. Объект является начальной точкой поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток». По данным Минобороны РФ, в районе станции были сбиты десять беспилотников, а сама инфраструктура повреждений не получила. В ведомстве утверждают, что атака была направлена на срыв поставок газа европейским потребителям.

Вячеслав Рыжков