Минэкономики раскрыло условия для возобновления туров на Ближний Восток

Запрет на продажу туристических путевок в некоторые страны Ближнего Востока будет действовать до нормализации обстановки в регионе. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Ограничения на продажу туров будут сниматься после того, как будет нормализирована и стабилизирована ситуация на Ближнем Востоке»,— сказал он в разговоре с «РИА Новости».

3 марта МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в страны региона до прекращения активных боевых действий и восстановления нормальной работы аэропортов. Минэкономразвития призвало туроператоров приостановить продажи туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

По данным системы бронирования «Слетать.ру», за первые дни марта спрос упал на 30% к последней неделе февраля и на 22% в годовом выражении.

