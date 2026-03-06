Отдыхается с трудом

Закрытие Ближнего Востока для российского туристического рынка привело к падению продаж всех заграничных туров на 22–30%. Это связано с сокращением выбора и подорожанием перелетов из-за недоступности транзитных хабов. Через Ближний Восток россияне добирались в том числе на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и в Египет.

Продажи организованных туров за рубеж по всем направлениям с 28 февраля по 4 марта и с заездами в течение всего 2026 года сократились на 30% к предыдущей неделе и на 22% год к году, подсчитали в системе бронирования «Слетать.ру». В туроператоре «Русский экспресс» зафиксировали сокращение совокупных продаж туров за границу на 65% в начале марта по сравнению с началом февраля. В «Интуристе» говорят, что из-за невозможности отправлять путешественников в страны Ближнего Востока продажи у компании снизились на 30%, дополнительное сокращение на 8–12% добавили другие направления. Traveleta.ru фиксирует заметное снижение спроса на Египет, который близок к центру конфликта.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе не исключает, что сокращение турпотока из РФ из-за политического кризиса на Ближнем Востоке может сказаться на итогах всего 2026 года. Она напомнила, что совокупный объем поездок из России на Ближний Восток в 2025 году превысил 2 млн.

Начавшиеся 28 февраля военные действия на Ближнем Востоке привели к закрытию крупных аэропортов в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Омане, Бахрейне и других странах. Проблемы с возвращением из-за рубежа возникли примерно у 60 тыс. россиян. Около 50 тыс. из них оказались в ОАЭ, 8 тыс.— в государствах, не затронутых конфликтом, отмечали ранее в АТОР. Сейчас туроператоры возвращают деньги за несостоявшиеся туры в страны Ближнего Востока и не ведут новых продаж.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин обращает внимание, что период с марта по май — высокий сезон для ближневосточного рынка. И приостановка продаж в страны региона сама по себе приводит к сокращению совокупного объема бронирований. Вторым фактором стали потери на направлениях, куда путешественники добирались транзитом через Ближний Восток.

Рейсы Air Arabia, Flydubai, Emirates, Qatar Airways и Etihad традиционно были популярны для полетов в Занзибар, на Сейшелы, Мальдивы, Шри-Ланку. Часть путешественников так добиралась до Таиланда и Египта. Дмитрий Горин говорит, что на некоторых направлениях доля добирающихся транзитом туристов достигала 40–60%. Полеты через Ближний Восток, по словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, обходились туристам в полтора-два раза дешевле при высоком качестве обслуживания.

Альтернативных вариантов перелета путешественники и операторы пока не нашли.

По словам Дарьи Домостроевой, предложение на рейсах российских и китайских перевозчиков ограничено. Это привело к росту стоимости перелетов на ближайшие даты. Тарифы пересматриваются в сторону увеличения каждые несколько часов и пакетные туры дорожают, отмечает управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. Госпожа Домостроева говорит, что сейчас бизнес рассматривает разные варианты альтернативных стыковок. Среди них — полеты индийской IndiGo и рейсами бюджетных турецких перевозчиков Pegasus и AJet.

Сложившуюся ситуацию Дмитрий Горин считает существенным репутационным риском для выездного туризма в целом: закрытые границы и рекомендации не посещать отдельные страны вынуждают людей откладывать поездки. Внутренний рынок, по словам Дарьи Домостроевой, вряд ли станет полноценной альтернативой: если люди собирались отдохнуть на Сейшелах, маловероятно, что у них возникнет желание лететь вместо этого в Сочи. Спрос, по ее словам, пока перераспределяется в пользу Египта, Вьетнама, Таиланда и Турции. В «Русском экспрессе» также говорят об интересе к Китаю.

В целом туркомпании рассчитывают на активное восстановление спроса в случае нормализации обстановки. Дмитрий Горин считает позитивным для рынка сигналом постепенное возобновление полетов из ОАЭ. Он напоминает, что после полной нормализации на восстановление туристического спроса обычно уходит две-три недели.

Александра Мерцалова