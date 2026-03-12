Контейнерный перевозчик CMA CGM возобновил бронирование из стран Персидского залива

Один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков возобновил бронирование на импорт товаров в страны Персидского залива и экспорт из них.

«Мы рады проинформировать вас о возобновлении всех наших экспортных бронирований из Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ по направлениям по всему миру»,— написано в сообщении компании.

С 28 февраля на Ближнем Востоке продолжается военный конфликт. Из-за угроз для судоходства CMA CGM приостановила транзит грузов через Ормузский пролив и бронирования для портов в странах Персидского залива. Компания также запретила своим судам проходить через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.

