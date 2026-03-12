Иран атаковал топливные резервуары на острове Мухаррак в Бахрейне

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило об ударе по топливным резервуарам на острове Мухаррак ночью 12 марта.

«Иранская агрессия была направлена против топливных резервуаров на объекте в провинции Мухаррак, компетентные органы принимают необходимые меры»,— указано в сообщении ведомства в соцсети Х.

Накануне Минобороны Бахрейна сообщило, что силы ПВО перехватили иранскую баллистическую ракету. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о начале 36-й волны атак по территории Израиля и военным базам США в странах Ближнего Востока. Позднее КСИР уточнил, что ракеты и беспилотники были запущены по целям в окрестностях Тель-Авива и в Бахрейне.