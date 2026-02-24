От тарифов ждут определенности

Дональду Трампу не нужно одобрение Конгресса для ввода новых пошлин. «Я уже давным-давно получил его! Это подтвердил даже Верховный суд в своем нелепом решении»,— написал президент США в своих соцсетях. С 24 февраля американская таможня не взимает сборы с импорта, их признали незаконными. Сможет ли Трамп обойти вердикт Верховного суда? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Глупцы и ручные собачки»,— это слова Дональда Трампа в адрес судей Верховного суда США, которые признали его тарифы на импорт незаконными. В ответ глава Белого дома объявил о новых пошлинах для всех стран мира в 15% и предупредил, что не стоит «играть с ним в игры». Верховный суд доходчиво объяснил Трампу, что собирать деньги в казну — не дело президента, заметил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Любые тарифы являются, по сути, налогами. Налоги, с точки зрения Верховного суда, являются прерогативой законодательной, а не исполнительной власти. Но у Трампа есть определенное лазейки. Так, он может вводить пятимесячные пошлины, которые входят в сферу компетенции исполнительной власти. Помимо этого, также есть ряд пунктов, касающихся чрезвычайных полномочий».

Общая сумма, потенциально подлежащая возврату импортерам, оценивается в $175 млрд. В Белом доме рассчитывали, что в ближайшие годы пошлины пополнят бюджет на $1 трлн и покроют основной дефицит. После поражения в Верховном суде президент продолжает борьбу строго в рамках правого поля, пояснил “Ъ FM” бывший торговый переговорщик США в Европе в администрациях Дональда Трампа и Барака Обамы Дэниел Маллани:

«У президента остаются еще опции для продолжения тарифной политики. Верховный суд отменил лишь одну из них — закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях, раздел 122, закон о торговле 1974 года. Есть еще способы законного применения пошлин, и Трамп теперь пробует этот вариант».

Главными бенефициарами отмены пошлин станут Китай, Индия и Бразилия, пишет Bloomberg. Этого Трамп и опасался, рассказал “Ъ FM” американский инвестбанкир Саймон Вайн:

«Большую часть этих пошлин платит Америка и только незначительную часть — производители из других стран. С точки зрения стратегического противостояния Трамп однозначно и очень быстро достиг результатов. Было понимание, что богатые страны станут покупать больше американских продуктов».

23 февраля Европарламент отложил голосование по торговой сделке с США. В ЕС хотят ясности в диалоге с Вашингтоном, говорили источники Bloomberg. Впрочем, радикальной смены таможенной политики со стороны американских партнеров не последует, считает доктор политических наук Игорь Зевелёв:

«Это всегда чрезвычайно опасно для многих партнеров Соединенных Штатов. Могут последовать шаги, направленные на возвращение огромных тарифов на торговлю с отдельными странами, которые позволят поддержать американскую промышленность. Согласно недавней статистике Федерального резервного банка, примерно 94% повышения цен на импортные товары пришлось взять на себя американским импортерам. Я думаю, что и США, и Европа пока займут выжидательную позицию».

После признания пошлин незаконными в эфир американского телеканала C-SPAN дозвонился человек с похожим на Трампа голосом и обрушился с критикой на Верховный суд. Зритель представился Джоном Бэрроном, в 1980-х такой псевдоним был у самого Трампа, который тот использовал для самопиара.

Леонид Пастернак