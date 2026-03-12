Трамп заявил об уничтожении 58 кораблей Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы уничтожили 58 иранских военно-морских кораблей. Кроме того, США уничтожили 31 корабль для минирования Ормузского пролива. За несколько часов до этого Дональд Трамп говорил о 28 уничтоженных кораблях для минирования.

«Никогда не хотелось бы слишком рано говорить о том, что вы победили. Мы победили. В течение первого часа все было кончено»,— сказал президент США на предвыборном митинге в Хевроне в штате Кентукки (цитата по Reuters).

Господин Трамп добавил, что Соединенные Штаты «практически уничтожили Иран». При этом Вашингтон «не хочет возвращаться к этому каждые два года», из-за чего продолжает боевые действия.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к выпадению 17% мировых поставок нефти. 11 марта заместитель главнокомандующего КСИР Али Фадави заявил, что Дональд Трамп с 10 марта ищет способы заключить перемирие с Ираном.