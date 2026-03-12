Трамп: США почти уничтожили Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты почти уничтожили Иран, но продолжают боевые действия, чтобы «не возвращаться к этому». По словам господина Трампа, США победили в «течение первого часа» военной операции.

«Мы же не хотим уходить раньше времени, не так ли? Мы должны закончить работу. Мы не хотим возвращаться к этому каждые два года»,— сказал американский президент (цитата по Reuters).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По словам замглавы КСИР Али Фадави, с 10 марта Дональд Трамп ищет способы заключить перемирие с Ираном. Накануне американский президент заявил, что конфликт скоро закончится, так как «в Иране практически не осталось целей для ударов».