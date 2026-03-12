Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что во Флориде прошла встреча со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Как написал господин Уиткофф в соцсети X, с американской стороны на встрече присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Участников российской делегации он не перечислил.

11 марта о визите Кирилла Дмитриева в США со ссылкой на источники писали Reuters, «РИА Новости» и ТАСС. По информации Reuters, рабочие группы России и США провели переговоры по экономическому сотрудничеству. В предыдущий раз господин Дмитриев встречался с представителями США в конце февраля в Женеве.