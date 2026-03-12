Иран не признал резолюцию СБ ООН с осуждением атак на страны Ближнего Востока

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не признает принятую Советом Безопасности резолюцию, требующую прекратить удары по странам Ближнего Востока.

«Мы не признаем сегодняшних действий совета. Мы считаем их несправедливыми и незаконными, несовместимыми с Уставом ООН, международным правом и действиями, которые полностью игнорируют установленные принципы, регулирующие определение акта агрессии и нарушения мира»,— сказал господин Иравани на заседании СБ ООН (цитата по «РИА Новости»).

Резолюция была принята 13 голосами при двух воздержавшихся — России и Китая. Документ призывает Иран прекратить атаки против стран региона, при этом не содержит осуждения действий США и Израиля. Резолюцию подготовил Бахрейн при поддержке стран Персидского залива.