Сыграли на разрыв

Самой результативной встречей второго дня 1/8 финала Лиги чемпионов стал матч в Париже, в котором действующий победитель этого турнира ПСЖ убедительно переиграл «Челси» — 5:2. Тем временем в Мадриде «Реал» разгромил «Манчестер Сити» — 3:0, «Будё-Глимт» с таким же счетом на своем поле победил лиссабонский «Спортинг», а лондонский «Арсенал» в Леверкузене добился ничьей с «Байером» — 1:1. В общей же сложности в восьми первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов было забито сразу 32 гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Cziborra / Reuters Фото: Peter Cziborra / Reuters

Жеребьевка, которая свела в одной паре 1/8 финала ПСЖ и «Челси», гарантировала нешуточную интригу принципиального характера. Ведь именно лондонский клуб восемь месяцев назад в Ист-Рутерфорде не позволил парижанам завоевать пятый трофей за сезон, забив им три безответных гола в финале клубного чемпионата мира.

В Париже «Челси» тоже решил не отсиживаться в обороне, и в дебюте провел пару атак с намеками на опасные моменты, держа в тонусе голкипера хозяев Матвея Сафонова. Но на десятой минуте футболисты ПСЖ организовали четкую многоходовку и оставшийся в штрафной без опеки Брадли Баркола после скидки Жуана Невеша ударом с левой ноги в ближнюю девятку открыл счет.

Вскоре удвоить преимущество хозяев мог Усман Дембеле, однако вратарь «Челси» Филип Йёргенсен с помощью штанги своих ворот отвел угрозу. Впрочем, ни о каком тотальном преимуществе ПСЖ речи не шло. Используя проблемы хозяев в обороне, которые в чемпионате Франции стали хроническими, гости время от времени огрызались, и на 28-й минуте забытый парижскими защитниками Мало Гюсто огорчил Сафонова сильным ударом в упор. Задев мяч, правой рукой, голкипер сборной России не смог отразить его.

Не прошло и четверти часа, как Сафонов снова оказался в центре внимания. Он выручил свою команду после мощного удара Риса Джеймса и тем самым начал образцово-показательную контратаку, которую завершил блеснувший индивидуальным мастерством Дембеле. Совершив с мячом затяжной рывок, действующий обладатель «Золотого мяча» финтом обманул Весле Фофана и вывел ПСЖ вперед. Йёргенсен против такого мастерства оказался бессилен.

«Челси» сравнял счет уже после перерыва. Обрез, допущенный хозяевами в начале атаки, привел к тому, что Педру Нету перехватил мяч и вывел на ударную позицию Энцо Фернандаса, который не позволил себе ошибиться. Но когда показалось, что лондонцы сумеют увезти из Парижа ничью, действующие победители Лиги чемпионов показали себя во всей красе. На 72-й минуте ошибка Йёргенсена, чью передачу прервал Баркола, привела к тому, что Витинья издевательски перебросил мяч через вратаря «Челси». А затем великолепно проявил себя вышедший на замену Хвича Кварацхелия. Его мощнейший выстрел с правой ноги в дальний угол и точный удар в касание уже в компенсированное время принесли ПСЖ еще не место в четвертьфинале, но убедительную победу — 5:2.

Соперничество «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в последнее время отличается особой степенью насыщенности. За последние шесть лет они провели в главном еврокубке одиннадцать матчей, в том числе три — в прошлом году. В обоих встречах раунда play-off предыдущего розыгрыша брал верх испанский гранд, а в декабрьском матче шестого тура общего этапа нынешней Лиги чемпионов в Мадриде победил «Манчестер Сити» — 2:1. Месяц спустя с поста главного тренера «Реала» был уволен Хаби Алонсо, которого заменил Альваро Арбелоа.

Букмекеры считали фаворитом в этой паре английский клуб, но, судя по всему, это было ошибкой. Судьба первой встречи решилась еще в первом тайме, главным действующим лицом которого оказался Федерико Вальверде. На 20-й минуте он воспользовался длинным забросом своего вратаря Тибо Куртуа и браком Нико О’Райли, допустившего ошибку в выборе позиции, поразив ворота Джанлуиджи Доннаруммы с острого угла. Затем после передачи с левого фланга Винисиуса уругваец не без помощи рикошета прорвался в штрафную и четко низом пробил в дальний угол. А на 42-й минуте Вальверде оформил хет-трик, не оставив шансов Доннарумме ударом с лета. После перерыва «Реал» получил право на пенальти, но его неудачно выполнил Винисиус, и счет не изменился.

Тем временем норвежский «Будё-Глимт», один из возмутителей спокойствия в нынешней Лиге чемпионов, встречался дома с лиссабонским «Спортингом». После двух побед над миланским «Интером» в раунде play-off перспективы скандинавского клуба в этой паре выглядели весьма заманчиво, однако мало кто мог предположить, что во встрече с соперником, претендующим на золото чемпионата Португалии, он, подобно ПСЖ и «Реалу», тоже добьется крупной победы. Однако именно так и произошло. В первом тайме Сондре Брундстад Фет открыл счет с пенальти, после чего перед самым перерывом преимущество «Будё-Глимта» упрочил Оле Бломберг. А на 71-й минуте Каспер Хёг забил свой пятый гол в турнире, установив окончательный результат — 3:0.

Начинался же минувший вечер Лиги чемпионов в Леверкузене, где лондонский «Арсенал» в матче с «Байером» потерял свои первые в нынешнем розыгрыше очки. В начале второго тайма капитан хозяев Роберт Андрих после углового, удачно поданного Алехандро Гримальдо, открыл счет, но на 89-й минуте Кай Хаверц, который до 2020 года выступал за «Байер», забил своему бывшему клубу с пенальти, назначенного за фол на Нони Мадуэке. В итоге — 1:1, но ясно, что шансы лидера английского чемпионата на выход в четвертьфинал перед ответным матчем котируются выше.

В целом 1/8 финала Лиги чемпионов отличается высокой результативностью. В восьми матчах было забито 32 гола, то есть ровно 4 за игру.

Евгений Федяков