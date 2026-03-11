ABC: ФБР допустило атаку Ирана на Калифорнию

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило полицейские управления Калифорнии, что Иран может нанести удары беспилотниками по территории штата. Об этом пишет ABC News со ссылкой на текст письма, которое ФБР разослало правоохранителям.

«Недавно мы получили информацию о том, что Иран планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности, на неуказанные цели в Калифорнии в случае, если США нанесут удар по Ирану»,— указано в письме.

По информации ABC News, ФБР в последние месяцы также обеспокоено возможными атаками с применением БПЛА со стороны мексиканских наркокартелей. Подобное предупреждение было разослано полиции в сентябре 2025 года. В нем написано, что целями возможных атак могут быть сотрудники правоохранительных органов США и американские военнослужащие.

С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Ближнего Востока.

