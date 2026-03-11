В Москве поезд насмерть сбил четырех человек

Поезд насмерть сбил четырех человек на станции «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщило агентство «Москва».

По данным агентства, все погибшие — мужчины старше 40 лет. Сейчас их тела находятся под платформой.

На месте работают экстренные службы. MSK1.RU сообщил о задержке электричек на Ярославском направлении. Транспортная прокуратура контролирует ход проверки по факту произошедшего. Обстоятельства ЧП выясняются.