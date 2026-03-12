В список разрешенных в такси автомобилей включат китайский автопром

Список автомобилей для работы в такси — согласно новому закону, в реестр включаются только локализованные модели из перечня — в конце марта, вероятно, пополнится машинами Haval Jolion, F7 и F7x и Tenet T7 (Chery Tiggo 7L), а в апреле—мае брендом Jeland (Omoda C5, Jaecoo J7 и J6), сообщают два источника “Ъ”.

Сейчас в списке 22 модели шести брендов: Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO. В Минпромторге подчеркивают, что перечень будет регулярно обновляться. Таксопарки тем временем фактически приостановили закупки новых машин в ожидании более расширенной версии списка.

Включение в перечень автомобилей Haval ждали еще в марте. Но не произошло этого скорее по технической причине, отмечает один из собеседников “Ъ”. Как уточняли в Минпромторге, соответствующий документ для включения Haval Jolion, F7 и F7x внесен в правительство.

Производитель (единственный китайский автоконцерн с собственным заводом в РФ) изначально не подходил под основные критерии отбора — наличие специнвестконтракта (СПИК), заключенного после 1 марта 2022 года. Однако компания рассчитывает попасть в перечень благодаря третьему критерию: внесению изменений в действующий СПИК и получению разрешения кабмина.

В «АГР Холдинге» (экс-завод Volkswagen в Калуге) ожидают аналогичного решения для модели Tenet T7. Новый бренд Jeland холдинг анонсировал в феврале, сборка будет идти на площадках в Калуге.

По данным “Ъ”, в список могут также войти автомобили калининградского «Автотора», в частности Jetour Dashing. В Минпромторге ранее не исключали включения продукции предприятия. Президент холдинга Денис Пак напоминает, что в линейке есть высоколокализованный электромобиль «Амберавто». В перспективе перечень может пополниться машинами Volga (де-факто Geely), производство которых начнется во втором квартале в Нижнем Новгороде, а также электромобилями «Атом».

Подробнее — в материале «Ъ» «Заказ принят».