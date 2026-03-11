«ДоброFON» представил экспозицию в честь Валиевой на финале Гран-при России

Благотворительная программа «ДоброFON» в рамках проекта «Добро всегда возвращается» развернула в фойе челябинской «Трактор-Арены» экспозицию, посвященную фигуристке Камиле Валиевой. Ее можно было увидеть во время финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходил с 6 по 9 марта.

Главным экспонатом стало платье, в котором Валиева представляла короткую программу на музыку Кирилла Рихтера «In Memoriam» в сезоне-2021/22. Именно в этом наряде фигуристка триумфально дебютировала на взрослом международном уровне, а совсем скоро установила мировые рекорды по баллам за прокаты. Они до сих пор принадлежат россиянке: и в короткой программе, и в произвольной, и по сумме двух программ.

Кроме того, для гостей финала серии Гран-при была подготовлена интерактивная программа. Ее участники, выполняя тематические задания, получали шанс выиграть эксклюзивные призы. Наибольший интерес вызвали лимитированные украшения и коллекционные фигурки, воспроизводящие знаковые образы Камилы Валиевой. Помимо этого посетители оставили спортсменке «сотни записок с теплыми пожеланиями».

«ДоброFON» также сообщает, что в ходе уикенда «благодаря активности и неравнодушию болельщиков» было собрано 300 тыс. руб. Все собранные средства направлены в местный фонд «Звездный Дождь», который на протяжении многих лет оказывает профессиональную поддержку детям с расстройствами аутистического спектра. Эта помощь позволит продолжить работу по реабилитации, социализации и развитию особенных детей.

Арнольд Кабанов