Днем над Кубанью уничтожили 9 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 21 беспилотник был сбит над территорией Республики Крым, девять — над Краснодарским краем, восемь — над Белгородской областью, семь — над акваторией Черного моря, шесть — над Курской областью и два — над Воронежской областью.

Одновременно в Сочи сохраняется режим угрозы атаки беспилотников. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что военные фиксируют новые воздушные цели, которые могут представлять угрозу для побережья.

Мэр призвал жителей и гостей курорта сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. По его словам, при необходимости будет задействована система оповещения. В случае чрезвычайной ситуации или угрозы жизни и здоровью гражданам рекомендовано обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Вячеслав Рыжков