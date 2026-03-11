Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Мясниковском районе в ДТП погиб 23-летний автомобилист

В Мясниковском районе Ростовской области в аварии погиб 23-летний автомобилист. ДТП случилось утром 11 марта на автодороге «Северный обход г. Ростова-на-Дону», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 23-летний водитель «ВАЗ-2115» слишком разогнался, из-за чего потерял управление машиной и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью».

В результате аварии погиб водитель легковушки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская

