В Мясниковском районе в ДТП погиб 23-летний автомобилист

В Мясниковском районе Ростовской области в аварии погиб 23-летний автомобилист. ДТП случилось утром 11 марта на автодороге «Северный обход г. Ростова-на-Дону», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 23-летний водитель «ВАЗ-2115» слишком разогнался, из-за чего потерял управление машиной и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью».

В результате аварии погиб водитель легковушки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская