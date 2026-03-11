На Дону супервайзеров подозревают в вымогательстве денег у перевозчиков

В Ростовской области сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность четырех супервайзеров одного из российских маркетплейсов. Их подозревают в совершении коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С января 2023 года по март 2026 года злоумышленники занимали руководящие должности на торговой площадке. Они получали деньги от нескольких индивидуальных предпринимателей, которые занимаются доставкой грузов. Взамен подельники обеспечивали большее число выходов на линию и расширение точек доставки. Общая сумма подкупа превысила 260 тыс. руб.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Мария Хоперская