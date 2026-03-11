На Дону при пожаре погибла 35-летняя женщина, еще два человека пострадали

В Ростовской области при пожаре погибла 35-летряя жительница поселка Матвеев Курган. Еще два человека находятся в реанимации. ЧП случилось днем 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ростовской области Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Пламя распространилось на 25 кв.м. летней кухни частного дома. 20-летняя жительница поселка, находившаяся в доме, смогла выбраться из пристройки сама, а 42-летнюю хозяйку дома вынесли спасатели. Тело еще одной гостьи специалисты нашли на месте возгорания.

Обстоятельства ЧП устанавливают дознаватели ведомства.

Мария Хоперская