На проспекте Космонавтов в Ростове столкнулись три иномарки

В Ростове-на-Дону в ДТП с тремя иномарками пострадали два человека. Авария случилась утром 11 марта на проспекте Космонавтов, сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 72-летний водитель Hyundai вовремя не удержал безопасную дистанцию в потоке машин, из-за чего врезался с проезжавшим Mercedes. Вторая иномарка столкнулась с автомобилем Volkswagen.

В результате случившегося пострадали водитель Hyundai и его 11-летний пассажир. Детальные обстоятельства аварии уточняются.

Мария Хоперская

