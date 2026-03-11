На проспекте Космонавтов в Ростове столкнулись три иномарки
В Ростове-на-Дону в ДТП с тремя иномарками пострадали два человека. Авария случилась утром 11 марта на проспекте Космонавтов, сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, 72-летний водитель Hyundai вовремя не удержал безопасную дистанцию в потоке машин, из-за чего врезался с проезжавшим Mercedes. Вторая иномарка столкнулась с автомобилем Volkswagen.
В результате случившегося пострадали водитель Hyundai и его 11-летний пассажир. Детальные обстоятельства аварии уточняются.