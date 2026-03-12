Роструд начал массовые проверки маркетплейсов из-за неоформленных сотрудников

С конца прошлого года Федеральная служба по труду и занятости проводит масштабные проверки крупнейших российских маркетплейсов, включая Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Соответствующее поручение 10 декабря 2025 года дала вице-премьер Татьяна Голикова. «Ъ» ознакомился с документом, его подлинность подтвердил Роструд.

С 15 декабря по 17 февраля инспекторы проводили профилактические визиты на складские объекты компаний с целью выявления сотрудников, фактически работающих по найму, но не оформленных по трудовому договору. Результаты проверок должны были быть представлены в правительство до 2 марта.

В Роструде настаивают, что подобные мероприятия носят плановый профилактический характер и проводятся регулярно. Сами маркетплейсы также подчеркивают, что находятся в рабочем диалоге с регулятором. Эксперты отмечают, что основная масса офисных работников занята по трудовым контрактам, сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) обычно оформлены через партнеров, а складской персонал нередко работает по гражданско-правовым договорам со сдельной оплатой. Именно эта категория работников находится в зоне особого внимания надзорных органов.

Параллельно налоговые органы активизировали проверки сервисов, организующих выплаты самозанятым, а также самих ПВЗ, подозревая их владельцев в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ. ФНС анализирует соответствие количества сотрудников специфике работы точек, которые, по оценкам, требуют минимум двух постоянных работников с 12-часовым рабочим днем.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пункт выдачи наказаний».