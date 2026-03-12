Пункт выдачи наказаний

С декабря 2025 года российское правительство активизировало борьбу с серой занятостью, поручив Роструду провести ряд профилактических визитов на предприятия крупнейших маркетплейсов, таких как «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс Маркет». Под проверку также подпала сеть гипермаркетов «Мега». Одновременно с этим Минтруд инициировал поправки к законодательству, которые ужесточат наказание за нелегальную занятость — теперь компании должны будут заплатить штраф за каждого сотрудника без должного оформления.

С конца прошлого года Роструд начал массовую проверку российских маркетплейсов, таких как «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс Маркет», чтобы найти у них сотрудников, работающих не по трудовому договору. Соответствующее поручение 10 декабря 2025 года службе дала вице-премьер Татьяна Голикова (есть у “Ъ”). Его подлинность “Ъ” подтвердили в Роструде. Как следует из этого документа, с 15 декабря по 17 февраля Роструд должен был провести серию профилактических мероприятий, в том числе профилактические визиты в подразделения ряда российских компаний. В их числе — маркетплейсы «Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс Маркет», а также сеть гипермаркетов «Мега».

Цель этих визитов — найти на складах предприятий сотрудников, которые, будучи фактически работниками компании, не оформлены ею по трудовому договору.

До 2 марта Роструд должен был доложить о результатах этих проверок в правительство.

Как объясняет независимый HR-эксперт Алексей Миронов, костяк любого маркетплейса — офисные сотрудники работают по трудовым контрактам. «Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — почти всегда сотрудники партнеров, и сам маркетплейс не несет за них ответственности»,— говорит он. А вот сотрудников складов маркетплейс нанимает сам, но большинство из них работают по гражданско-правовому договору, поскольку оплата их работы сдельная, уточняет он.

И Роструд, и сами маркетплейсы отметили, что считают проверки плановыми. Как пояснили “Ъ” в службе, «профилактический визит — это инструмент профилактики нарушений» и трудовые инспекции организуют их регулярно — только за 2025 год их число превысило 13 тыс. В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ, в свою очередь, отметили, что находятся в «постоянном рабочем диалоге с регулятором и при необходимости взаимодействуют с ведомствами по всем возникающим вопросам». Логистические объекты «Озона», как и производственные объекты всех крупных компаний любого сектора экономики, регулярно посещают проверяющие органы, такие как Роструд, УФМС, МЧС и другие, сообщили в пресс-службе компании «Озон».

Однако ряд признаков указывает, что сейчас внимание надзорных органов к этому виду бизнеса все же является повышенным.

Так, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, налоговые органы также сейчас активно проверяют и сервисы, которые организуют выплаты самозанятым, пытаясь через них выйти на клиентов-работодателей. Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает проверять и связанные с маркетплейсами ПВЗ и рассылает их владельцам уведомления о вызове в налоговую и требования о представлении документов из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ за работников.

Как указано в таком уведомлении (есть у “Ъ”), функционирование ПВЗ требует работы по крайней мере двух постоянных сотрудников с 12-часовым рабочим днем, которые могут быть оформлены только по трудовому договору. «При расчете риска в связи с недостаточной численностью работников налоговые органы проводят сравнительный анализ данных между количеством физических лиц, отраженных в налоговой отчетности, и сведениями из внутренних и внешних источников, учитывая специфику ведения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков в зависимости от отрасли экономики, в том числе отраслевой "режим работы"»,— уточнили “Ъ” в пресс-службе ФНС.

Бизнес по открытию ПВЗ характеризуется несколькими особенностями — это невысокая маржинальность, высокая текучесть персонала, продолжительный режим работы, сезонные пики нагрузки и большое количество рутинных операций, отмечает CEO ivideon Заур Абуталимов. «В таких условиях требование обязательного официального оформления сотрудников существенно увеличивает себестоимость работы точки, усложняет администрирование и повышает риск снижения рентабельности»,— говорит он.

В перспективе Минтруд также планирует ужесточить и наказание за некорректно оформленных сотрудников — ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в статьи 4.4 и 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и, согласовав его со всеми ключевыми ведомствами, внесло в правительство в конце января (есть у “Ъ”).

Ведомство предложило дополнить статью 5.27 КоАП РФ примечанием, по которому Роструд сможет выписывать штрафы за некорректное оформление трудовых отношений за каждого работника в отдельности. Сейчас, они, напомним, составляют до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. руб.— для юридических лиц.

Анастасия Мануйлова