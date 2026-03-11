Reuters: Дмитриев прибыл во Флориду для встречи с членами администрации США

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл во Флориду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, у него запланированы встречи с представителями администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ

Речь идет о российско-американской рабочей группе по экономике, уточнили собеседники Reuters. Кто будет участвовать во встречах с американской стороны, не уточняется.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия и США договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы, помимо проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.