Reuters: Дмитриев прибыл во Флориду для встречи с членами администрации США
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл во Флориду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, у него запланированы встречи с представителями администрации США.
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Фото: пресс-служба президента РФ
Речь идет о российско-американской рабочей группе по экономике, уточнили собеседники Reuters. Кто будет участвовать во встречах с американской стороны, не уточняется.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия и США договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы, помимо проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.