Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы

Россия и США договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы, помимо проведения переговоров по военно-политическим вопросам. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если американцы искренне говорили нам: давайте урегулируем Украину и мы начнем взаимовыгодное сотрудничество,— то пока они нас пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа»,— сказал господин Лавров в интервью «Аль-Арабия» (цитата по сайту МИДа России).

Господин Лавров упомянул введение санкций Вашингтона против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», требование США к Индии прекратить поставки российской нефти и другие решения американских властей по экономическому сотрудничеству с РФ. «Мы все эти вопросы будем обсуждать»,— сказал Сергей Лавров.

17 и 18 февраля в Женеве проходили переговоры России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел с американской делегацией встречи по вопросам экономического сотрудничества.