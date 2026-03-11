ЦБ спрогнозировал рост ипотечных кредитов на балансе банков до 15% в 2027 году

Рост ипотечных кредитов на балансе банков составит 10-15% в 2027 году, прогнозирует ЦБ. В 2026 году показатель увеличится на 6-11%, следует из материалов регулятора.

«Охлаждение рынка из-за ужесточения условий “Семейной ипотеки” с 1 февраля будет частично компенсироваться оживлением рыночной ипотеки на фоне снижения стоимости кредитов»,— указано в документе Банка России.

С 1 февраля на одну семью можно оформить только один ипотечный кредит по сниженной ставке, при этом супруги обязаны быть созаемщиками по договору. По данным «Дом.РФ», в прошлом месяце было выдано около 70 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 285 млрд руб. В количественном выражении это на 18% меньше, чем в январе, а в денежном — на 33%.

