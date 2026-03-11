В результате атак БПЛА в Новороссийске пострадал 141 объект

В Новороссийске продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников, произошедшей в ночь с 1 на 2 марта. Работы ведутся на трех частных домовладениях, наиболее пострадавших в результате происшествия, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Восточном районе на территории сгоревших домов сотрудники МЧС и волонтеры предприятий проводят демонтаж поврежденных конструкций и расчистку территории от мусора.

В одном из домов в селе Мысхако полностью восстановлено газоснабжение. В наиболее пострадавшей части здания временно подключено электроснабжение, планируется установка двух электросчетчиков. Также начались работы по восстановлению кровли.

В трех детских садах повреждено остекление. В одном из учреждений замена стеклопакетов уже завершена, в двух других работы начнутся в ближайшие дни.

Во внутригородских районах завершены поквартирные обходы. По предварительным данным, повреждения получили 141 жилой объект. В районных администрациях продолжается сбор документов для оформления компенсационных выплат. На данный момент сформировано 248 пакетов документов.

Вячеслав Рыжков