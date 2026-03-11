Состояние ростовского бизнесмена Владимира Мельникова сократилось до $1 млрд

Состояние ростовского предпринимателя Владимира Мельникова — основателя и руководителя фэшн-группы «Глория Джинс» сократилось. Информация об этом содержится в американском финансово-экономическом журнале «Форбс» (Forbes).

По данным на 10 марта 2026 года, господин Мельников занимал 3332-е место в рейтинге. Его состояние — $1 млрд, что $300 млн меньше, чем в 2025 году.

В 2024 году «Форбс» назвал Владимира Мельникова долларовым миллиардером. Тогда издание оценило состояние ростовского бизнесмена в $1,7 млрд.

Мария Хоперская