РНПК предложила страховщикам покрытие военных рисков в Персидском заливе

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), принадлежащая Центробанку, уведомила страховщиков о возможности перестрахования военных рисков в районе Персидского залива и прилегающих территориях.

Предложение распространяется на страхование грузов, каско контейнеров, ответственности перевозчиков и экспедиторов. Зона действия включает не только акваторию залива, но и территориальные воды, а также воздушное пространство стран с высоким уровнем опасности по международной классификации. В перечень попали Бахрейн, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Оман, Йемен и Израиль.

В РНПК пояснили, что такое уведомление является общепринятой международной практикой и сигнализирует о чрезмерно высоком риске в регионе, где идут боевые действия. Российские грузы и суда, уже находящиеся в опасной зоне, останутся защищенными от военных рисков при условии направления перестраховщику соответствующей декларации. Для новых заходов после 10 марта покрытие будет оцениваться индивидуально с учетом актуальной обстановки, маршрута и типа груза.

Инициатива крайне важна для российского страхового рынка, учитывая значительный объем перевозок через страны Персидского залива. Товарооборот РФ с ОАЭ в 2025 году достиг $12 млрд, с Ираном — $4,8 млрд. Совокупный объем рисков в регионе эксперты оценивают в 45–70 млрд руб. Страховщикам, по предварительным оценкам, придется доплачивать за дополнительное покрытие 5–12% от предоставляемой емкости. В РНПК заверили, что обеспечивают все необходимые мощности для перестрахования российских судов и грузов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заливные риски».