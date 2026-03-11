Заливные риски

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) готова перестраховывать военные риски на Ближнем Востоке для российских компаний. Для этого страховщикам придется представить декларацию об объектах страхования, если они уже находятся на опасной территории, или заключить дополнительное соглашение, если заход туда только планируется. По оценкам экспертов, объем риска может достигать 70 млрд руб., а страховщикам придется доплатить РНПК до 12% от предоставляемой емкости.

РНПК (100% принадлежит Банку России) предложила перестраховочное покрытие военных рисков в районе Персидского залива. Это следует из уведомления, разосланного российским страховым компаниям (с ним ознакомился “Ъ”). Речь идет о страховании грузов, каско контейнеров, ответственности перевозчиков и экспедиторов.

Причем с 10 марта зона действия предложения ограничивается не только самим Персидским заливом, но и территориальными водами, граничащими с этим районом, а также воздушным пространством стран «с уровнем опасности "очень высокий" (very high) и выше в соответствии с Global Cargo Watch List». Помимо стран, окружающих залив (Бахрейн, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия), это касается Омана, Йемена и Израиля.

Как поясняют в РНПК, такое уведомление «является общепринятой международной практикой перестрахования военных рисков», так как «риск повреждения становится чрезмерно высоким и страхование как инструмент перестает адекватно действовать».

Причем основной целью выпуска таких уведомлений «является не ограничение покрытия», а сигнал для всех остальных, что «в конкретной зоне идут боевые действия, это опасно, в эту зону входить не нужно».

Все российские грузы и суда, которые уже находятся в опасном регионе, «будут, безусловно, защищены от военных рисков», отмечают в РНПК, однако страховым компаниям необходимо «уведомить о них перестраховщика».

В частности, если речь идет о грузах или контейнерах, страховка которых уже включает покрытие военных рисков по состоянию на 3 марта, для перестраховочного покрытия потребуется лишь направить госкомпании декларацию (причем никаких доплат со страховщика в рамках облигаторных программ взиматься не будет).

Этот документ должен содержать данные по сроку страхования, наименования страхователя, портов отправления и назначения, наименование груза и страховую сумму по нему, лимит по военным рискам РНПК, информацию по судну и тарифу за покрытие военных рисков.

В случае новых заходов судов и отправок в опасный регион после 10 марта перестраховщик «будет оценивать и предоставлять покрытие военных рисков индивидуально с учетом актуального уровня риска, маршрута, типа груза и прочих факторов».

В других случаях перестрахование военных рисков не производится.

Вопрос перестрахования военных рисков затрагивает практически весь российский страховой рынок, особенно шесть крупных игроков, которые являются ведущими страховщиками по данному направлению, говорит руководитель практики страхования грузов страхового брокера АСТ Михаил Костяной. «Предложение РНПК крайне важно, поскольку объем перевозок, связанных с территориями Ближнего Востока, значительный, он формировал существенный страховой портфель в секторе страхования грузоперевозок, транспортной и коммерческой ответственности»,— подчеркивает эксперт.

Страны Персидского залива играют заметную роль во внешней торговле РФ. В частности, товарооборот с ОАЭ в 2025 году достиг рекордных $12 млрд. Товарооборот с Ираном за 11 месяцев 2025 года составил $4,8 млрд. Только экспорт сельхозпродукции РФ в страны Персидского залива в прошлом году достиг $4,3 млрд. Общий оборот внешней торговли РФ по итогам 2025 года — $697 млрд.

Страхование военных рисков — это дополнительное покрытие к морскому страхованию, защищающее суда и грузы от ущерба из-за боевых действий, пиратства, терроризма и забастовок, поясняет партнер адвокатского бюро КИАП Мария Краснова. В частности, это риски уничтожения, повреждения застрахованного имущества или гибели застрахованного лица в результате любых боевых действий, межгосударственных конфликтов, конфликтов, вызванных борьбой с терроризмом, указывает юрист Forward Legal Олесь Груздев. По словам совладелицы страхового брокера Mains Екатерины Юмашевой, территория, указанная в уведомлении, и ранее покрывалась, но сейчас на ней повысился уровень риска. Через запрос страховщикам РНПК фиксирует этот объем, отмечает госпожа Юмашева.

Объем риска на Ближнем Востоке можно оценить в 45–70 млрд руб., считает финансовый эксперт Андрей Бархота. В РНПК указывают, что «обеспечивают все необходимые емкости для перестрахования российских судов и грузов». Учитывая позицию госкомпании, страховщики «готовы брать на себя повышенные риски по спецакцепту по каждой конкретной перевозке и за дополнительную плату», говорит господин Костяной. По оценке господина Бархоты, страховщикам придется доплатить 5–12% от предоставляемой емкости. Опрошенные страховые компании не ответили на запрос “Ъ”.

