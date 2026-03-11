В Брянске объявлен траур по погибшим от удара ВСУ

В среду, 11 марта, в Брянской области объявлен траур по погибшим мирным жителям. На государственных учреждениях приспущены флаги, отменены массовые развлекательные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стихийный мемориал в Брянске

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Стихийный мемориал в Брянске

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Накануне вечером по северной части Брянска ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadows, в результате которого погибли семь человек. Еще 42 человека пострадали, 29 из них, включая одного ребенка, госпитализированы. Глава региона Александр Богомаз заявил, что девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии было решено транспортировать в федеральные медицинские центры. Также из Москвы в Брянск прибыли восемь реанимационных бригад для оказания помощи пострадавшим.

На Красноармейской улице в Советском районе Брянска, больше всего пострадавшем от удара, возник стихийный мемориал в память о погибших (на фото). Весь день люди приносят сюда цветы, лампадки со свечами и мягкие игрушки.

Главное следственное управление Следственного комитета России, которое занимается расследованием всех украинских обстрелов и налетов беспилотников, возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). По оценке ведомства, в Брянске в результате ракетного удара повреждено более 70 объектов инфраструктуры.

Полина Ячменникова